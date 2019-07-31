Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм

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Трамп объявил о конце охоты на ведьм 

Рамблер 10 минут назад
Охота на ведьм в США заканчивается, заявил президент страны Дональд Трамп в своем твиттере.
Весной 2018 года национальный комитет Демократической партии подал в суд на Трампа, Российскую Федерацию и проект «Викиликс», обвинив их в сговоре ради победы первого на выборах 2016 года. Достигнуть этой цели, по мнению истцов, ответчикам удалось путем кражи информации с компьютеров комитета и ее публикации. Вчера иск был отклонен судом.
«Вау!» — отреагировал Трамп.
Президент отметил формулировку судьи о том, что выдвинутые демократами обвинения не имеют ничего общего с фактами, а также тот факт, что судья — очень уважаемый, а назначен был еще Биллом Клинтоном, когда тот был президентом.
Трамп назвал решение суда очередным полным освобождением русских, «Викиликс» и всех остальных от подозрений во вмешательстве в выборы трехлетней давности.
«Охота на ведьм заканчивается!» — подытожил он.
США , Видео , Политика , Статьи , Билл Клинтон , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Wikileaks
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