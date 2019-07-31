Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм

Трамп объявил о конце охоты на ведьм

Весной 2018 года национальный комитет Демократической партии подал в суд на Трампа, Российскую Федерацию и проект «Викиликс» , обвинив их в сговоре ради победы первого на выборах 2016 года. Достигнуть этой цели, по мнению истцов, ответчикам удалось путем кражи информации с компьютеров комитета и ее публикации. Вчера иск был отклонен судом.

«Вау!» — отреагировал Трамп.

Президент отметил формулировку судьи о том, что выдвинутые демократами обвинения не имеют ничего общего с фактами, а также тот факт, что судья — очень уважаемый, а назначен был еще Биллом Клинтоном , когда тот был президентом.

Трамп назвал решение суда очередным полным освобождением русских, «Викиликс» и всех остальных от подозрений во вмешательстве в выборы трехлетней давности.