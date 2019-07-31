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США ввели санкции против главы МИД Ирана 

РИА Новости + ещё 8 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа,
"Следующие лица были внесена в список лиц особой категории (попадающей под санкции — ред.) управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC): Зариф Мохаммад Джавад…", — говорится на сайте минфина.
Ранее Помпео и президент США Дональд Трамп заявляли о готовности к переговорам с Ираном. Трамп заявлял, что хочет заключения нового соглашения взамен "ядерной сделки" 2015 года.
В этом документе, по мнению американского лидера, должны быть отражены некие обязательства Ирана по изменению своей политики, прежде всего отказ от "поддержки терроризма" за рубежом.
Кроме того, целый ряд требований касается внутренней политики страны. В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана. Власти исламской республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют прекратить от США вмешиваться в ситуацию в стране.
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Комментарии
США , Азия , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Политика , Дональд Трамп , МИД , Казначейство США , Минфин , Иран
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