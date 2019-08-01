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США игнорируют главу иранского МИДа 

News.ru + ещё 24 7 минут назад
Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press
Власти США игнорируют министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и не желают вести с ним какие-либо переговоры. Это связано с введением санкций против главы иранского МИДа.
Американцы желают вести диалог с представителями более высокого ранга, о чём сообщил представитель администрации Белого дома на телефонном брифинге для журналистов.
Он был контактным лицом во время ядерных переговоров предыдущей администрации. Я не считаю его нашим главным контактным лицом. — цитирует представителя администрации ТАСС.
Он добавил, что в случае положительного решения по построению диалога, США желали бы вести переговоры с «кем-то, кто является более важным лицом, принимающим решения».
Ранее News.ru сообщал, что США внесли в список лиц, подпадающих под санкции, главу иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло сегодня меры против министра иностранных дел иранского режима Мохаммеда Джавада Зарифа в соответствии с Постановлением правительства США № 13876.
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Комментарии
США , В мире , МИД , Казначейство США , ИТАР-ТАСС , Иран
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