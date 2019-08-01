США игнорируют главу иранского МИДа

Власти США игнорируют министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и не желают вести с ним какие-либо переговоры. Это связано с введением санкций против главы иранского МИДа

Американцы желают вести диалог с представителями более высокого ранга, о чём сообщил представитель администрации Белого дома на телефонном брифинге для журналистов.

Он был контактным лицом во время ядерных переговоров предыдущей администрации. Я не считаю его нашим главным контактным лицом. — цитирует представителя администрации ТАСС.

Он добавил, что в случае положительного решения по построению диалога, США желали бы вести переговоры с «кем-то, кто является более важным лицом, принимающим решения».