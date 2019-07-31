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Участники дебатов Демократической партии США бросают вызов Трампу 

ТАСС + ещё 7 14 часов назад
Фото: ИноСМИ
НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года делают ставку на недопущение переизбрания республиканца Дональда Трампа президентом страны в 2020 году, но признают, что проблемы демократов начались не с его прихода в политику. Об этом свидетельствуют выступления претендентов во вторник в ходе вторых теледебатов, проходящих в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN.
"Наши проблемы начались не с Дональда Трампа. Дональд Трамп является составной частью коррумпированной, сфальсифицированной системы, которая помогает богачам с обширными связями, но бросает грязь в лицо остальным", — заявила сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Она, согласно опросам общественного мнения, опирается на поддержку 12-14% избирателей и по этому показателю уступает лишь бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену и сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу.
Сандерс предложил «бросить вызов расизму и сексизму Трампа, объединившись в беспрецедентном по своему масштабу движении, которое не только победит Трампа, но и трансформирует экономику и систему управления» США. Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж объяснил свое вступление в предвыборную гонку тем, что у Америки «заканчивается время». «Это еще более актуальная проблема, чем президентство Трампа. Каким образом человек типа Трампа вообще смог обманом оказаться в такой близости от Овального кабинета [Белого дома]?» — задал мэр риторический вопрос.
Бывший конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк верит в то, что США «демонстрируют величие во времена своей величайшей нужды». Он обвинил действующего главу государства в «жестокости и создании атмосферы всеобщего страха». Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар призвала игнорировать пустые обещания своих соперников-демократов и выслушать свои «смелые идеи, опирающиеся на реальное положение дел». Писатель Марианна Уильямсон видит решение проблем партии и страны в том, чтобы говорить нет нежелательным вещам и «говорить да правде».
Комитет демократов в рамках первичных выборов намерен провести в общей сложности 12 теледебатов.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
США , Конфликты , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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