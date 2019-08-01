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Американский сенатор напомнил о Холокосте, критикуя иммиграционную политику Трампа 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет напомнил о Холокосте, критикуя политику в области иммиграции администрации президента США Дональда Трампа. Свою позицию сенатор изложил в среду в ходе вторых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN.
Беннет, родившийся в Нью-Дели в семье помощника тогдашнего американского посла в Индии Честера Боулса, напомнил, что его мать Сюзанна Клейман родилась в Варшаве в 1938 году в еврейской семье и пережила Холокост, эмигрировав в США в 1950 году. Как отметил сенатор, данное обстоятельство убедило его в 2013 году стать соавтором проекта закона, который «открыл путь к американскому гражданству для 11 млн человек без требуемых удостоверений личности».
Беннет выразил убежденность, что остальные претенденты в случае избрания президентом США в отличие от Трампа никогда не станут содержать нелегальных иммигрантов отдельно от их детей. «Нынешняя администрация от имени американского народа превратила границу [с Мексикой] в символ вражды. Символом нашей страны до того, как президентом стал Трамп, была статуя Свободы. Именно она, а не страшная война Трампа, должна быть символом Соединенных Штатов Америки», — заключил сенатор.
Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти каждый месяц вплоть до октября этого года, если Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США. Когда представителям двух стран удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.
По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.
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Комментарии
США , Конфликты , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Варшава , Индия , Нью-Дели , Нью-Йорк
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