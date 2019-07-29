Американские СМИ предостерегли жителей США от второго срока правления Трампа

Журналист американской газеты The Washington Post Фред Хайатт написал, что в последнее время видит, как жители пытаются смириться со вторым сроком правления президента США Дональда Трампа . Автор статьи предостерег американцев от данной беспечности. Об этом сообщила «Газета.ru».

Фред Хайатт отметил, что местные жители пытаются привыкнуть к «нормализации», к которой ведет их Трамп. Однако данная «нормализация» приняла совершенно не ту форму, которую ожидали увидеть американцы. По словам автора статьи, после оскорбляющих расистских твитов и сексистских насмешек американского лидера многие хотели бы видеть на посту президента более цивилизованного главу государства.

«Трамп оскорбляет союзников США, но они остаются на американской стороне; Трамп вводит тарифы, но безработица остается низкой; Трамп грозит дефолтом, но потолок госдолга повышен», — пишет The Washington Post.

Фред Хайатт не исключил, что из-за этого большинство американцев думают, что переизбрание Трампа не станет концом света. Однако журналист предостерегает от такой беспечности. По его словам, второй срок правления может быть хуже первого.

В качестве примера журналист привел ситуацию с КНДР. Он отметил, что любого президента страны раскритиковали бы за то, что он позволяет Северной Корее наращивать ядерный и военный потенциал. Однако вместо этого американцы благодарны лидеру за то, что он не ввязывается в войну. Фред Хайатт отметил, что жители США заслуживают лучшего лидера.