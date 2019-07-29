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Американские СМИ предостерегли жителей США от второго срока правления Трампа 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист американской газеты The Washington Post Фред Хайатт написал, что в последнее время видит, как жители пытаются смириться со вторым сроком правления президента США Дональда Трампа. Автор статьи предостерег американцев от данной беспечности. Об этом сообщила «Газета.ru».
Фред Хайатт отметил, что местные жители пытаются привыкнуть к «нормализации», к которой ведет их Трамп. Однако данная «нормализация» приняла совершенно не ту форму, которую ожидали увидеть американцы. По словам автора статьи, после оскорбляющих расистских твитов и сексистских насмешек американского лидера многие хотели бы видеть на посту президента более цивилизованного главу государства.
«Трамп оскорбляет союзников США, но они остаются на американской стороне; Трамп вводит тарифы, но безработица остается низкой; Трамп грозит дефолтом, но потолок госдолга повышен», — пишет The Washington Post.
Фред Хайатт не исключил, что из-за этого большинство американцев думают, что переизбрание Трампа не станет концом света. Однако журналист предостерегает от такой беспечности. По его словам, второй срок правления может быть хуже первого.
В качестве примера журналист привел ситуацию с КНДР. Он отметил, что любого президента страны раскритиковали бы за то, что он позволяет Северной Корее наращивать ядерный и военный потенциал. Однако вместо этого американцы благодарны лидеру за то, что он не ввязывается в войну. Фред Хайатт отметил, что жители США заслуживают лучшего лидера.
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США , В мире , Дональд Трамп , Washington Post
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