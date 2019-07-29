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Познер сказал, какой вопрос разделяет американский народ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер заявил, что вопрос абортов разделил американский народ.
Как заявил Познер на своем официальном сайте, комментируя вопрос пользователя о том, «почему в либеральной Америке мужчины считают себя вправе за женщин распоряжаться их телом», заявил, что в США страна разделена пополам в этом вопросе, а противниками абортов являются не только мужчины.
«В свое время в США Верховный суд принял решение в пользу права на аборт (дело «Роу против Уэйд»), но противники этого решения пытаются вновь дойти до Верховного суда в надежде, что его нынешний состав, гораздо более консервативный, чем тот, давний, отменит это решение и введет запрет на аборт. Демократия здесь ни при чем. Просто надо помнить, что Америка крайне набожная страна, а религиозное учение не имеет ничего общего с демократией», — заявил Познер.
В США ряд штатов резко ужесточил ограничения на аборты. Так, в мае губернатор Джорджии Брайан Кемп подписал закон, который запрещает аборты после начала сердцебиения у плода. Тогда же власти Алабамы максимально ограничили право женщин на аборт.
Кроме того, в июле СМИ сообщили, что в штате Арканзас запретили изнасилованным женщинам делать аборт без согласия насильника.
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Комментарии
США , Общество , Владимир Познер
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