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Трамп посоветовал американцам беречь себя после сообщений о стрельбе в США 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп посоветовал американцам быть осторожными и беречь себя после сообщений о стрельбе в городе Гилрой на западе Калифорнии, в ходе которой пострадало большое количество людей.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла на западе Калифорнии. Телеканал NBC сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 11 человек. Позже местные СМИ сообщили, что, по словам чиновников, в местный медицинский центр были доставлены пять человек, двое из которых в тяжелом состоянии.
"Сообщается, что стрелявшего все еще не задержали. Будьте осторожны и берегите себя", — написал Трамп в Twitter.
Он также отметил, что на месте инцидента сейчас работают правоохранительные органы.
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США , В мире , Дональд Трамп , МВД , телеканал NBC
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