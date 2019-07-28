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Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Steve Helber / AP Photo
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
«Рассматривается вариант объявления антифа, трусливых психов с радикальными левыми взглядами, которые разгуливают и бьют слабых по головам бейсбольными битами, крупной террористической организацией (наряду с [уличной бандой] MS-13 и другими). Так полиции будет легче делать свою работу!», — заявил он.
30 июня в американском Портленде антифа сошлись в рукопашную с представителями ультраправого движения «Гордые парни». Под раздачу попал журналист консервативного толка Энди Нго (Andy Ngo), что вызвало изначальный гнев Трампа.
Движение антифа — автономные группы людей во множестве стран, которые объявили себя борцами с неонацизмом. При этом методы их борьбы зачастую выходят за рамки закона.
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