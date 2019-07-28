Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам

Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп

«Рассматривается вариант объявления антифа, трусливых психов с радикальными левыми взглядами, которые разгуливают и бьют слабых по головам бейсбольными битами, крупной террористической организацией (наряду с [уличной бандой] MS-13 и другими). Так полиции будет легче делать свою работу!», — заявил он.

30 июня в американском Портленде антифа сошлись в рукопашную с представителями ультраправого движения «Гордые парни». Под раздачу попал журналист консервативного толка Энди Нго (Andy Ngo), что вызвало изначальный гнев Трампа.

Движение антифа — автономные группы людей во множестве стран, которые объявили себя борцами с неонацизмом. При этом методы их борьбы зачастую выходят за рамки закона.