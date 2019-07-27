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Администрация Обамы испортила Белый дом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как объяснил американский президент Дональд Трамп, он часто покидает Белый дом, потому что после администрации Барака Обамы там стало некомфортно.
Трамп объяснил частые поездки в резиденцию в штате Нью-Джерси. По его словам, «это не отпуск, это по работе», передает РИА «Новости».
Действующий глава государства пожаловался на установленную прежней администрацией систему кондиционирования для Западного крыла в Белом доме. Он заявил, что прежняя «система была хорошей», но из-за установленной администрацией Обамы новой системы «теперь здесь либо холод, либо жара».
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США , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости
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