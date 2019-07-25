Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма 

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Три американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Так, в 11:25 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169328 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, после чего был замечен у черноморского побережья России. Полет проходил на высоте более девяти километров, скорость передвижения составила 869 километров час.
В 11:30 по московскому времени с авиабазы в Италии также поднялся разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным UAVGH000. БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова. В 21:40 мск летательный аппарат закончил миссию и отправился на аэродром базирования.
Кроме того, в 17:35 патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169002 взлетел с полигона Сигонелла, после чего приступил к патрулированию вдоль российского побережья Черного моря. В 17:43 мск судно приблизилось к береговой линии в районе Витино на 38 километров. самолет курсировал в указанном районе более трех часов.
Американские военные самолеты неоднократно замечали у берегов Крыма. Минобороны России не раз призывало Пентагон отказаться от подобных операций, однако оборонное ведомство США ответило на это отказом.
Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, «не оставляет ни единого шанса» для потенциальных попыток посягнуть на территориальную целостность России и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности всей страны.