Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости. Три американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма . Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Так, в 11:25 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169328 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия , после чего был замечен у черноморского побережья России . Полет проходил на высоте более девяти километров, скорость передвижения составила 869 километров час.

В 11:30 по московскому времени с авиабазы в Италии также поднялся разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным UAVGH000. БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова. В 21:40 мск летательный аппарат закончил миссию и отправился на аэродром базирования.

Кроме того, в 17:35 патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169002 взлетел с полигона Сигонелла, после чего приступил к патрулированию вдоль российского побережья Черного моря. В 17:43 мск судно приблизилось к береговой линии в районе Витино на 38 километров. самолет курсировал в указанном районе более трех часов.

Американские военные самолеты неоднократно замечали у берегов Крыма. Минобороны России не раз призывало Пентагон отказаться от подобных операций, однако оборонное ведомство США ответило на это отказом.