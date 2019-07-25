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В США вынесли вердикт «вмешательству России» в выборы 

Рамблер + ещё 2 58 минут назад
Комитет по разведке сената Конгресса США обвинил Россию во вмешательстве в инфраструктуру американских выборов в 2014-2017 годах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад, опубликованный на сайте верхней палаты американского законодательного органа.
«Начиная с по меньшей мере 2014 года и вплоть до по меньшей мере 2017 года российские власти развернули активную деятельность против инфраструктуры выборов США на местном уровне и уровне штатов», — говорится в докладе.
Сенаторы сообщили, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах. При этом отмечается, что российское вмешательство не повлияло на результаты выборов.
В докладе указано, что во время выборов 2016 года киберзащита избирательной системы имела уязвимости, и частично они сохраняются по сей день.
«Устаревшее оборудование, особенно машины для голосования без бумажных записей итогов голосования, были уязвимы перед противником. Несмотря на то, что эта проблема остается в центре внимания с 2016 года, некоторые такие уязвимости сохраняются», — констатировали сенаторы.
В докладе говорится о необходимости повысить уровень защиты от иностранного вмешательства в избирательной инфраструктуру посредством координации государственных, местных и федеральных знаний и усилий.
Комментарии106
США , В мире , Конгресс США
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