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В конгрессе США заявили о «вмешательстве России» в инфраструктуру выборов 

RT на русском + ещё 1 14 минут назад
Комитет по разведке сената конгресса США в своём расследовании обвинил Россию в якобы вмешательстве в инфраструктуру американских выборов в 2014-2017 годах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на доклад комитета.
«Начиная с по меньшей мере 2014 года и вплоть до по меньшей мере 2017 года российские власти развернули активную деятельность против инфраструктуры выборов США на местном уровне и уровне штатов», — говорится в заявлении.
При этом в документе указывается, что комитет не обнаружил никаких доказательств того, что в ходе президентских выборов 2016 года в США подсчёт голосов был изменён или что файлы реестра избирателей были удалены или изменены.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков опроверг обвинения главы ФБР Кристофера Рэя в адрес России в попытках вмешательства в избирательные процессы.
В российском внешнеполитическом ведомстве также неоднократно заявляли об отсутствии в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера доказательств приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
США , В мире , Сергей Рябков , Роберт Мюллер , Кристофер Рэй , МИД , ФБР , РИА Новости
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