Президент США Дональд Трамп поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с победой его партии «Слуга народа» на прошедших выборах в Раду. Об этом он заявил в телефонном разговоре, который прошел между Вашингтоном и Киевом в четверг, 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба главы Украины.
Американский лидер заявил, что теперь главной задачей нового президента Украины станет окончательное расследование коррупционных дел и улучшение имиджа страны, что раньше становилось главными проблемами для углубления отношений двух стран
Трамп пояснил, что США готовы всячески помогать новой власти Украины проводить масштабные реформы, которые уже давно назрели.
Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил президента США за теплые слова.
Руководители двух государств договорились предметно обсудить вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США.
Ранее посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что в отношениях Владимира Зеленского и Дональда Трампа образовалась некая «химия», которую им удалось найти в телефонных разговорах. При этом он отметил, что пока неизвестно, каким будет содержание их встреч.