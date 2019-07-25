Трамп назвал Зеленскому условия сближения Украины и США

Американский лидер заявил, что теперь главной задачей нового президента Украины станет окончательное расследование коррупционных дел и улучшение имиджа страны, что раньше становилось главными проблемами для углубления отношений двух стран

Трамп пояснил, что США готовы всячески помогать новой власти Украины проводить масштабные реформы, которые уже давно назрели.

Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил президента США за теплые слова.

Руководители двух государств договорились предметно обсудить вопросы сотрудничества двух стран во время визита Зеленского в США.