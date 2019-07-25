В США возвращают смертные казни

Федеральные власти США приняли решение возобновить смертные казни после длительного перерыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минюста США.

Начиная с 9 декабря 2019 года, будут приведены в исполнение пять смертных приговоров.

Минюсте сообщили, что высшая мера наказания не приводилась в исполнение почти 20 лет. По данным The Washington Post, последний раз федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. После этого действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

В сообщении Минюста говорится, что используемые ранее препараты заменены одним — пентобарбиталом.

Отметим, что мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение действовал на федеральном уровне, но на уровне штатов смертные казни продолжались.