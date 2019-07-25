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В США возвращают смертные казни 

Рамблер + ещё 10 8 минут назад
Фото: Reuters
Федеральные власти США приняли решение возобновить смертные казни после длительного перерыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минюста США.
Начиная с 9 декабря 2019 года, будут приведены в исполнение пять смертных приговоров.
В Минюсте сообщили, что высшая мера наказания не приводилась в исполнение почти 20 лет. По данным The Washington Post, последний раз федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. После этого действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.
В сообщении Минюста говорится, что используемые ранее препараты заменены одним — пентобарбиталом.
Отметим, что мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение действовал на федеральном уровне, но на уровне штатов смертные казни продолжались.
США , В мире , Происшествия , Минюст РФ
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