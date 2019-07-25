Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США возобновят смертные казни после долгого перерыва: на очереди 5 человек 

Вести.Ru + ещё 4 56 минут назад
Фото: Reuters
В США возобновят приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва. Соответствующее заявление распространило в четверг, 25 июля, Министерство юстиции Соединенных штатов.
Уже с 9 декабря 2019 года запланировано казнить пятерых заключенных, которые приговорены к высшей мере наказания. Генеральный прокурор США Уильям Барр дал распоряжение Федеральному бюро тюрем о том, чтобы принять предлагаемое дополнение к федеральному протоколу о приведении в исполнение наказаний. Это позволит федеральному правительству вернуть смертные казни после перерыва в 20 лет, а также привлечь к ответственности тех, кто совершил "самые ужасные преступления", — сообщает ТАСС, ссылаясь на The Washington Post.
Американское издание приводит данные, согласно которым последний раз исполнение смертного приговора в США федеральными властями было в 2003 году. С того времени действовал неофициальный мораторий из-за несогласованных правил применения смертельных инъекций. В документе Минюста указывается, что ранее процедура, применяющаяся при смертных казнях, предусматривала использование трех препаратов. Теперь он заменится одним — пентобарбиталом.
Высшая мера наказания в США, несмотря на перерыв, применялась в последние годы на уровне властей штатов.
Вести.Ru: последние новости
Трамп удивлен, почему Мюллер не начал дело против своих следователей Трамп договорился с Конгрессом о повышении уровня госдолга США Сенат США: СНВ-3 надо обязательно продлевать
Комментарии27
США , В мире , Происшествия , Уильям Барр , Минюст РФ , Washington Post , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден виновный в публикации нарколаборатории Голунова9
Почтальон сбежал с двумя миллионами рублей пенсионеров26
В ЕС отреагировали на задержание российского танкера15
ЕС не принял требования Джонсона по Brexit5
СБУ решила судьбу российских моряков606
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
00:41
На Украине заявили о союзе с «независимым Крымом»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение