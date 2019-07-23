CNN: Трамп подал иск с целью заблокировать передачу Конгрессу его налоговых деклараций

ТАСС, 23 июля. Президент США Дональд Трамп во вторник подал иск в вашингтонский суд в отношении комитета Палаты представителей по доходам и расходам, а также властей штата Нью-Йорк с целью заблокировать возможность предоставления налоговых деклараций главы государства Конгрессу. Текст жалобы опубликовал телеканал CNN.

Иск подан в связи с принятым в начале июля решением губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо подписать законопроект о внесении в налоговый кодекс этого штата двух поправок, позволяющих удовлетворять запросы профильных комитетов Конгресса США о предоставлении налоговых деклараций лиц, находящихся на выборных постах, включая Трампа. Одобренные Куомо поправки касаются перечня исключений в Налоговом кодексе и включают в него лиц, финансами которых интересуются комитеты Палаты представителей по доходам и расходам, финансовый комитет Сената и объединенный комитет по вопросам налогообложения Конгресса США.

В иске, поданном Трампом «в качестве частного лица», указано, что, согласно американскому законодательству, налоговые декларации не могут быть переданы Конгрессу по запросу комитетов. «Законопроект также нарушает первую поправку [к конституции США]

Законодательный орган Нью-Йорка принял его, чтобы дискриминировать и противостоять президенту Трампу за его выступления и политику. Суд должен объявить его [закон] неконституционным и запретить его действие», — говорится в иске.

Ранее демократы, председательствующие в комитетах Палаты представителей, потребовали предоставить налоговые декларации Трампа за последние годы. Глава государства в то же время отмечал, что не намерен передавать их. При этом во время предвыборной кампании 2016 года он заявлял о намерении обнародовать эти сведения, однако так и не сделал этого.