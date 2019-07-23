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Трамп: США должны иметь возможность работать с Россией без препятствий 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп, выступая на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне, заявил, что Соединённые Штаты должны иметь возможность вести диалог с Россией без искусственных препятствий.
«У нас должна быть возможность работать с Россией, они ядерная держава… и мы должны иметь возможность вести с ними дела без этих искусственных препятствий», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на саммите G20 в Осаке заявил о намерении сторон продолжать диалог на высшем уровне.
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США , В мире , Конфликты , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдеп США , РИА Новости
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