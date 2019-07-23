Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США . Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки».

По словам политика, в России некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет. Эксперты сообщили Боровому, что это так называемая «установочная слежка», с помощью которой изучают расписание человека.

«Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, уезжайте быстрее и подальше», — посоветовали ему.

В конце 2014 года Боровой «решил не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес. «Я на всякий случай попросил политическое убежище в США», — сказал он. Также политик заявил, что не сможет посещать Россию пять лет из-за рассмотрения его заявления об убежище. В США Боровой планирует заниматься бизнесом и преподаванием математики.