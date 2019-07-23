Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп договорился с конгрессом по госдолгу 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Susan Walsh/AP
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что администрация страны смогла прийти к единому мнению с конгрессом по потолку государственного долга и бюджету до 2021 года, передает Reuters.
Трамп признался, что очень рад, что стороны смогли найти компромисс и договориться. Он уточнил, что госдолг обсуждался с лидером большинства и меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом и Чаком Шумером, а также со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти.
По мнению Трампа, эта договоренность означает "еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам".
"Было достигнуто двухпартийное соглашение, которое укрепит нашу национальную безопасность", — подтвердили Пелоси и Шумер.
Агентство подчеркивает, что расходы на эти "дискреционные" программы вырастут до $1,37 трлн в 2020 фискальному году, начинающемся 1 октября.
Ранее в конгрессе говорили, что госдолг США достигнет 144% ВВП.
Газета.Ru: последние новости
Трамп зашел на свадьбу к незнакомцам в своем гольф-клубе Трамп пытается вызвалить из тюрьмы рэпера A$AP Rocky МИД назвал ложью информацию о запрете американским учителям на въезд
Комментарии
США , Митч Макконнелл , Кевин Маккарти , Чак Шумер , Дональд Трамп , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельного ЧП в лагере2
ЧП в лагере РФ: С детьми работают психологи9
Стали известны подробности о лагере, где погиб ребенок12
Авиасообщение с Москвой окажется под угрозой15
Самолеты РФ нарушили границы Южной Кореи
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:39
Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского
В мире
01:12
Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии
Политика Другое
02:56
Назло Собчак: Виторган и Нинидзе вместе сбежали в отпуск
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Общество
00:45
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Новости Москвы
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение