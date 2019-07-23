Трамп договорился с конгрессом по госдолгу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что администрация страны смогла прийти к единому мнению с конгрессом по потолку государственного долга и бюджету до 2021 года, передает Reuters.

Трамп признался, что очень рад, что стороны смогли найти компромисс и договориться. Он уточнил, что госдолг обсуждался с лидером большинства и меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом Чаком Шумером , а также со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти

По мнению Трампа, эта договоренность означает "еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам".

"Было достигнуто двухпартийное соглашение, которое укрепит нашу национальную безопасность", — подтвердили Пелоси и Шумер.

Агентство подчеркивает, что расходы на эти "дискреционные" программы вырастут до $1,37 трлн в 2020 фискальному году, начинающемся 1 октября.

Ранее в конгрессе говорили, что госдолг США достигнет 144% ВВП.