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Помпео заявил, что США «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
США "упрашивали" Россию не нарушать важные договоры, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться", — сказал он, выступая перед американскими ветеранами во Флориде.
Трансляцию мероприятия вел сайт госдепартамента.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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США , В мире , Политика , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Госдеп США
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