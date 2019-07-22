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Помпео: мы упрашивали Россию остановиться 

Рамблер + ещё 3 33 минуты назад
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, как Вашингтон «упрашивал» Москву не нарушать условия «важных договоров». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли ей письма и упрашивали остановиться», — заявил Помпео, выступая перед американскими ветеранами.
4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США. В феврале Вашингтон приостановил свое участие в ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении его условий. США заявляют, что максимальная дальность российской крылатой ракеты SSC-8 (9М729) превышает указанные в договоре 500 км. Россия обвинения отрицает.
США , В мире , Политика , Владимир Путин , Москва
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