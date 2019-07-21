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Глава юркомитета Конгресса хочет, чтобы Мюллер рассказал о тяжких преступлениях Трампа 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года имеется достаточно свидетельств виновности президента США Дональда Трампа в особо тяжких преступлениях и достаточно оснований задать предметные вопросы Мюллеру на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета нижней палаты Конгресса США 24 июля. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News председатель юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).
Ему был задан вопрос, обнаружил ли он в упомянутом выше докладе достаточно оснований для серьезных обвинений в адрес Трампа и начала процедуры импичмента.
"В докладе представлены очень содержательные свидетельства виновности президента в особо тяжких преступлениях и [административных] правонарушениях. Нам придется позволить Мюллеру представить эти факты американскому народу и затем посмотреть, как поступать дальше", — ответил конгрессмен.
"От администрации надо добиваться отчета за предпринятые действия, никто не должен ставить себя выше закона", — добавил Надлер.
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.
24 марта министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги разбирательства спецпрокурора вместе со своим тогдашним первым заместителем Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа. Тем не менее Демпартию это не удовлетворило, ее представители на Капитолийском холме продолжают вести всевозможные расследования действий Трампа и хода избирательной кампании 2016 года.
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Комментарии
США , В мире , Роберт Мюллер , Уильям Барр , Дональд Трамп , Минюст РФ , Конгресс США
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