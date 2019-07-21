Глава юркомитета Конгресса хочет, чтобы Мюллер рассказал о тяжких преступлениях Трампа

В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года имеется достаточно свидетельств виновности президента США Дональда Трампа в особо тяжких преступлениях и достаточно оснований задать предметные вопросы Мюллеру на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета нижней палаты Конгресса США 24 июля. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News председатель юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

Ему был задан вопрос, обнаружил ли он в упомянутом выше докладе достаточно оснований для серьезных обвинений в адрес Трампа и начала процедуры импичмента.

"В докладе представлены очень содержательные свидетельства виновности президента в особо тяжких преступлениях и [административных] правонарушениях. Нам придется позволить Мюллеру представить эти факты американскому народу и затем посмотреть, как поступать дальше", — ответил конгрессмен.

"От администрации надо добиваться отчета за предпринятые действия, никто не должен ставить себя выше закона", — добавил Надлер.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.