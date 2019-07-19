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Трамп уверен в отличных отношениях с Джонсоном 

News.ru 2 часа назад
Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с лидером гонки на пост премьера Великобритании Борисом Джонсоном выразил уверенность, что между ними сложатся отличные отношения.
Я говорил с ним вчера. У нас будут отличные отношения, — сказал президент.
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Альбиона Джереми Хант прошли в финальный тур выборов главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Джонсон заручился поддержкой 160 депутатов-тори из 313. Хант занял второе место с 77 голосами, обогнав всего на два голоса министра окружающей среды Майкла Гоува. Новый премьер-министр определится почтовым голосованием.
Как писал News.ru, Хант обогнал Джонсона по уровню поддержки. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения социологической службы YouGov.
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США , В мире , Борис Джонсон , Дональд Трамп , Майкл Гоув , МИД , Консервативная партия , Великобритания
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