Трамп уверен в отличных отношениях с Джонсоном

Я говорил с ним вчера. У нас будут отличные отношения, — сказал президент.

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Альбиона Джереми Хант прошли в финальный тур выборов главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Джонсон заручился поддержкой 160 депутатов-тори из 313. Хант занял второе место с 77 голосами, обогнав всего на два голоса министра окружающей среды Майкла Гоува . Новый премьер-министр определится почтовым голосованием.

Как писал News.ru, Хант обогнал Джонсона по уровню поддержки. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения социологической службы YouGov.