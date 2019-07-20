Трамп готов лично поручиться за задержанного A$AP Rocky

По словам американского лидера, он обсудил задержание с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном , сообщил он в своем Twitter.

«У меня только что был отличный телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, который заверил меня, что с американским гражданином Эйсэпом Роки будут обращаться справедливо. Я в свою очередь уверил его, что Эйсэп не склонен к побегу, и предложил лично поручиться за то, чтобы отпустить его под залог или еще какую-либо альтернативу», — говорится в сообщении.

Трамп также отметил, что договорился связаться с премьером в течение двух дней и продолжить обсуждение дела рэпера.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июля 2019 г.

Напомним, рэпер был задержан после драки в Стокгольме. Ранее Трамп обещал Канье Уэсту поговорить со Швецией о задержании рэпера A$AP Rocky.