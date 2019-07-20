Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп готов лично поручиться за задержанного A$AP Rocky 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что лично готов поручиться за задержанного в Стокгольме американского рэпера Эйсэпа Роки (A$AP Rocky).
По словам американского лидера, он обсудил задержание с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, сообщил он в своем Twitter.
«У меня только что был отличный телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, который заверил меня, что с американским гражданином Эйсэпом Роки будут обращаться справедливо. Я в свою очередь уверил его, что Эйсэп не склонен к побегу, и предложил лично поручиться за то, чтобы отпустить его под залог или еще какую-либо альтернативу», — говорится в сообщении.
Трамп также отметил, что договорился связаться с премьером в течение двух дней и продолжить обсуждение дела рэпера.
Напомним, рэпер был задержан после драки в Стокгольме. Ранее Трамп обещал Канье Уэсту поговорить со Швецией о задержании рэпера A$AP Rocky.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США нашли предлог не кормить беженцев рядом со своей базой в Сирии Меркель вступилась за обиженных Трампом демократок Трамп назвал ситуацию с закупкой Турцией российских С-400 несправедливой
Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , Стефан Левен , Стокгольм , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России111
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше4
У Sukhoi Superjet 100 в полете треснуло стекло20
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине17
Азаров сравнил украинцев с аквариумными рыбками
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
02:07
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
01:16
Пентагон напуган: что выяснила разведка США
Армия Статьи
01:35
К Агибаловой пришла беда
Шоу-бизнес
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
00:28
Получивший толчок от Зеленского министр сделал заявление
В мире Украина
02:09
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Происшествия В мире
00:06
Новое видео Панина взбесило россиян
Шоу-бизнес
00:08
Полуголый мужчина напал на Приходько на концерте
Шоу-бизнес Украина
04:56
Решена судьба оскорбившего Путина ведущего
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение