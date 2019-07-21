Фронт освобождения Палестины выступил за укрепление отношений с Россией

Палестинскому руководству необходимо укреплять отношения с Россией и заключать соглашения в различных сферах на фоне усилий США по навязыванию "сделки века", заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Абу Ахмад Фуад.

Он подчеркнул, что у РФ, КНР и других стран БРИКС стабильные позиции в отношении палестинской проблемы.

"Поэтому палестинскому руководству необходимо укреплять отношения с РФ и заключить взаимовыгодные соглашения в различных сферах — экономике в том числе, так как Россия — это имеющая вес на международной арене держава, и никто не способен ее одолеть", — отметил Фуад.

Он напомнил, что Россия выступает против "сделки века" и не приняла участие в бахрейнском экономическом форуме.

"Россия выступала и против соглашений в Осло, так как она не может поддерживать решения, не совпадающие с международным правом, такая же позиция и у Китая", — отметил Фуад.

Он заявил, что никаких ощутимых результатов — как политических, так и экономических — от встречи в Бахрейне нет.

"Сама "сделка века" — это попытка США применить опыт с Иерусалимом на всю Палестину, это уже осуществлено через признание Голанских высот неотъемлемой частью Израиля", — подчеркнул Фуад. По его словам, арабский мир и международные организации не одобряют таких шагов, нарушающих международное право.

"Такое решение не будет одобрено ни одной из международных организаций, в том числе Совбезом ООН, да и общественным мнением, так как факты противоречат тому, что говорит (президент США Дональд) Трамп", — заявил Фуад.

"Политика Трампа нацелена на удовлетворение Израиля за счет арабов и за счет истории. Исторические факты подтверждают, что это территория Сирии — в случае с Голанскими высотами, и что это палестинские территории", — заявил собеседник агентства.

В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер , они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.