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США исключают Турцию из программы производства F-35 

Вести.Ru + ещё 4 47 минут назад
Фото: Reuters
Заместитель министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд заявила, что к марту 2020 года будет полностью прекращено участие Турции в программе постройки самолетов F-35.
Как сообщалось, ранее Белый дом заявил, что решение Турции о приобретении российских систем ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе производства F-35. В то же время, США намерены продолжить сотрудничество с Турцией в военной сфере, напоминает "Интерфакс".
Турция производила более 900 компонентов истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, теперь их выпуском займутся в основном США. Позже программа производства компонентов этих боевых самолетов постепенно будет открываться для партнеров из других государств, сообщает ТАСС.
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США , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Турция
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