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Меркель вступилась за обиженных Трампом демократок 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 44 минуты назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с представительницами Демократической партии США, с критикой в адрес которых ранее выступал американский президент Дональд Трамп.
«Да… да», — ответила Меркель на вопрос о том, солидарна ли она лично с женщинами, которые подверглись критике американского лидера, передает РИА «Новости».
«Я решительно дистанцируюсь от этого и чувствую солидарность с женщинами, которые подверглись критике», — добавила она.
Напомним, Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал «прогрессивных» женщин-демократов в Конгрессе США, заявив, что им следует вместо рассказов об управлении правительством страны «поехать обратно» и помочь «исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали».
Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар ответили на критику американского лидера, заявив, что «страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули — США».
Британский премьер Тереза Мэй заявила, что высказывание Трампа неприемлемо. Между тем, Twitter не нашел никаких нарушений в словах американского президента.
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Комментарии
США , В мире , Европа , Рашида Тлаиб , Тереза Мэй , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , РИА Новости , Германия
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