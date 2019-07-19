Меркель вступилась за обиженных Трампом демократок

«Да… да», — ответила Меркель на вопрос о том, солидарна ли она лично с женщинами, которые подверглись критике американского лидера, передает РИА «Новости».

«Я решительно дистанцируюсь от этого и чувствую солидарность с женщинами, которые подверглись критике», — добавила она.

Напомним, Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал «прогрессивных» женщин-демократов в Конгрессе США , заявив, что им следует вместо рассказов об управлении правительством страны «поехать обратно» и помочь «исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали».

Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар ответили на критику американского лидера, заявив, что «страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули — США».