Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией

Трамп оставит Турцию без истребителей из-за сделки с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер подчеркнул, что считает ситуацию «крайне сложной» и «несправедливой», и рассказал, что обсуждает ее с турецкими властями. По его словам, Турция планировала закупить более сотни самолетов, но теперь не сможет этого сделать.

Ранее 16 июля кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что поставка турецкой армии российских ЗРК подрывает потенциал F-35.

Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам ЗРК является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО , что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

В то же время США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.