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Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией 

Рамблер + ещё 4 16 минут назад
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США не продадут Турции истребители пятого поколения F-35 из-за того, что Турция не отказалась от покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
Сделка по С-400: Эрдоган захотел большего
В беседе с журналистами Трамп сообщил, что Анкара планировала закупить более ста истребителей, но теперь не сможет этого сделать.
Поставки ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля. Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в Турцию прилетел уже восьмой самолет с элементами С-400. Процесс поставок должен завершиться в апреле 2020 года.
США , Видео , В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Турция
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