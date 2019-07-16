Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией

В беседе с журналистами Трамп сообщил, что Анкара планировала закупить более ста истребителей, но теперь не сможет этого сделать.

Поставки ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля. Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в Турцию прилетел уже восьмой самолет с элементами С-400. Процесс поставок должен завершиться в апреле 2020 года.