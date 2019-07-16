В США нашли способ сдержать Россию

«На мой взгляд, поддержание боеспособных обычных и ядерных сил вместе с нашими союзниками является одним из наиболее эффективных сдерживающих факторов против российской агрессии», — отметил Эспер.

Марк Эспер является главным претендентом на должность министра обороны США, однако пока его кандидатура рассматривается в сенате, он не может возглавлять ведомство. Сейчас этот пост временно занимает министр военно-морских сил Ричард Спенсер . Новый глава Пентагона должен быть назначен до конца июля.

3 июля Россия официально приостановила действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин . При этом первым из договора вышел Вашингтон. Там объяснили, что решение было принято из-за нарушений условий соглашения со стороны Москвы. Российские власти отвергли обвинения, призвав Штаты предоставить доказательства.

ДРСМД был заключен между Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.