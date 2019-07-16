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В США нашли способ сдержать Россию 

Lenta.ru + ещё 11 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Боеспособные обычные и ядерные силы США являются эффективным способом сдерживания «российской агрессии». Об этом заявил кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер в своем письменном ответе на вопросы законодателей. Документ опубликован на сайте комитета сената Конгресса США по вооруженным силам.
«На мой взгляд, поддержание боеспособных обычных и ядерных сил вместе с нашими союзниками является одним из наиболее эффективных сдерживающих факторов против российской агрессии», — отметил Эспер.
Марк Эспер является главным претендентом на должность министра обороны США, однако пока его кандидатура рассматривается в сенате, он не может возглавлять ведомство. Сейчас этот пост временно занимает министр военно-морских сил Ричард Спенсер. Новый глава Пентагона должен быть назначен до конца июля.
3 июля Россия официально приостановила действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. При этом первым из договора вышел Вашингтон. Там объяснили, что решение было принято из-за нарушений условий соглашения со стороны Москвы. Российские власти отвергли обвинения, призвав Штаты предоставить доказательства.
ДРСМД был заключен между Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Соглашение запрещало СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки.
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Комментарии19
США , В мире , Марк Эспер , Ричард Спенсер , Владимир Путин , Пентагон , Конгресс США
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