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В США объяснили перспективы нового СНВ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может вписаться в новую архитектура контроля над вооружениями, об этом заявил в своих письменных ответах Когрессу США выдвинутый президентом Дональдом Трампом кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.
«Продление нового ДСНВ может потенциально вписаться в новые рамки контроля над вооружениями, если в сухом остатке приведет к укреплению безопасности США, наших союзников и партнеров», — заявил Эспер, передает ТАСС.
Ранее один из претендентов на пост президента США Джозеф Байден заявлял, что продлит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), если выиграет президентские выборы в 2020 году.
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США , Азия , Армия , Войска , Оружие , Марк Эспер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Пентагон , ИТАР-ТАСС
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