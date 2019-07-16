Советнику Трампа пригрозили санкциями за неявку в конгресс

Глава надзорного комитета палаты представителей Элайджа Каммингс пригрозил в понедельник советнику президента США Келлиэнн Конуэй санкциями за неявку в конгресс для дачи показаний.

"Здесь дело ясное… Мы требуем от нее, чтобы она дала показания в конгрессе о многочисленных нарушениях федерального законодательства, о том, как она разбазаривала деньги налогоплательщика, и о том, как она подрывала доверие общества к федеральному правительству", — заявил Каммингс, чье выступление в комитете транслировалось на сайте конгресса.

По словам Каммингса, Конуэй может грозить порицание конгресса. Повестка конгресса по юридическому статусу примерно соответствует повестке в суд, за отказ явиться нарушителю в теории грозит уголовное преследование, хотя на практике это случается редко. Первый шаг к уголовному преследованию — официальное решение конгресса о том, что человек проявил к нему неуважение.

Ранее Белый дом проинструктировал Конуэй не реагировать на повестку для дачи показаний, заявив, что у нее "абсолютный иммунитет".

"Госпожу Конуэй нельзя вынудить дать показания перед конгрессом, касающиеся ее службы в качестве старшего советника президента", — говорится в письме юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне конгрессмену Каммингсу. Юрисконсульт Белого дома сослался на так называемую привилегию исполнительной власти, которая защищает ее от чрезмерных попыток контроля со стороны конгресса.

Сам Каммингс утверждает, что собирается говорить с Конуэй не о том, какие советы она давала Трампу, а о возможном нарушении закона о конфликте интересов. Таким образом, по мысли Каммингса, Конуэй не подпадает под исключения из правил и обязана предстать перед конгрессом.

Офис специального юрисконсульта при минюсте США рекомендовал уволить ведущего советника президента Келлиэнн Конуэй за критику демократов во время исполнения официальных обязанностей. В минюсте считают, что Конуэй нарушила так называемый закон Хэтча от 1939 года, который запрещает чиновникам делать публичные политические заявления. Офис специального юрисконсульта следит за тем, чтобы чиновники не занимались политической деятельностью.

Белый дом при этом заявил, что считает рекомендацию минюста политизированной и не намерен ее выполнять в обозримом будущем.