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Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: News.ru
Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали".
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала такие высказывания ксенофобскими.
"Меня это не беспокоит", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, не волнует ли его тот факт, что его заявления совпадают с позицией белых националистов.
Трамп заявил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать".
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Комментарии3
США , В мире , Мигранты , Дональд Трамп
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