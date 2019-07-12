Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему опубликовать налоговые декларации

В четверг корреспондент при Белом доме американского интернет-портала Yahoo News Хантер Уокер в своем микроблоге привел слова Трампа о Шварценеггере. По словам Уокера, американский лидер на встрече с руководителями соцсетей обратил внимание на то, что рейтинги реалити-шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice) значительно снизились после того, как вести его стал Шварценеггер. До него ведущим был сам Трамп.

По словам Уокера, президент сказал, что Шварценеггер «прекратил существование» как ведущий данного шоу. Шварценеггер в ответ на это написал: «Я все еще здесь. Хотите сравнить налоговые декларации, Дональд Трамп?»

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Он под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле текущего года Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Пикировки между Трампом и Шварценеггером в Twitter не раз привлекали внимание СМИ. Президент США, в частности, неоднократно заострял внимание на низких рейтингах шоу «Ученик знаменитости». Трамп был уволен с передачи в 2015 году из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки в США. В 2017 году представители телекомпании NBC заявили, что продолжать съемки шоу не планируется.