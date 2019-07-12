Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин желают победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на грядущих президентских выборах в Соединённых Штатах.
«Председатель Си и Путин — все эти парни — ложатся спать по ночам, и они молятся, чтобы избрали Джо Байдена или кого-то вроде него, чтобы они смогли продолжать наживаться на нашей стране», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он выразил уверенность в том, что глава КНР «смеется над такими парнями», подразумевая Байдена.
Ранее предвыборная кампания Байдена потеряла одного из крупнейших спонсоров. Причиной отказа от поддержки политика стали, в частности, его невнятные ответы на дебатах между кандидатами в президенты США от Демократической партии.