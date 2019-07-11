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Двое попытались проникнуть на ядерный объект в США 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: © Mandel NGAN / Reuters
Два человека предприняли попытку пробраться на территорию исследовательского центра с ядерным реактором "Вальеситос" под Сан-Франциско в штате Калифорния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по ядерному регулированию США.
Как отмечается, данный центр является атомным объектом закрытого режима, и на нем используется высокообогащенный уран.
Уточняется, что двое человек перелезли через ограждение, однако попытались убежать, когда к ним начали приближаться охранники.
Однако им не удалось перелезть через второе ограждение и войти в какое-либо здание. Вскоре они были задержаны охраной.
Ранее сообщалось, что мужчина задержан за попытку перелезть через ограду Белого дома.
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США , Происшествия , Сан-Франциско
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