Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абордаж лодки наркодилеров сняли от первого лица 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Береговая охрана США опубликовала в Twitter видео, снятое камерой на груди у оперативника. На нем сотрудники охранной службы берут на абордаж судно наркоторговцев в Тихом океане.
На ролике видно, как оперативники прыгают со своей лодки на полупогружное судно и вскрывают люк. Как сообщает FOX News со ссылкой на представителя береговой охраны, внутри были обнаружены более семи тонн кокаина и пятеро контрабандистов. За такой вес наркотика на черном рынке им удалось бы выручить около 232 миллионов долларов.
В береговой охране также отметили, что наркоторговцы, используя подобные суда, получают преимущество из-за их высокой скорости. Такой абордаж, по словам сотрудника ведомства, очень рискованная операция, но это демонстрирует то, какие усилия прилагают его коллеги для недопуска запрещенных веществ к продаже в США.
На публикацию видео отреагировал президент США Дональд Трамп. Он сделал репост сообщения береговой охраны с комментарием «Вы можете поверить в такую храбрость?»
Как говорится в отчете Береговой охраны США, три охранных катера за последние два с половиной месяца изъяли в международных водах Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 килограммов марихуаны общей стоимостью 569 миллионов долларов.
Последние новости
«Большая семерка» пошла против Зеленского Раскрыто начало разговора Путина с Зеленским Зеленский сделал первый шаг к люстрации Порошенко
Комментарии
США , Видео , Происшествия , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виноделы в Грузии призвали к ответу гендиректора «Рустави 2»
Украинский телеведущий обматерил Путина178
Пару сожгли заживо: девушка успела дать показания17
Тайная болезнь Ваенги заставила певицу покинуть Россию12
Трамп заявил о смерти Шварценеггера5
Видео
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Статьи Шоу-бизнес
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
03:01
Ведущая «Рустави 2» устроила перепалку с депутатом РФ
Политика В мире
03:30
Дело Орланди: вскрытые могилы оказались пусты
В мире
04:42
Россия попробует договориться с Грузией о мире
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть