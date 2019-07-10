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Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь 

Рамблер 13 минут назад
Президент США Дональд Трамп сделал вид, что не знает посла Великобритании Кима Дэррока после его критики в адрес американского лидера.
Как пишет «Газета.ру» со ссылкой The Washington Post, Трамп часто ведет себя подобным образом, когда встречает людей, которые его критикуют или могут выставить его в невыгодном свете.
Трамп и Дэррок встречались несколько раз в Лондоне и Вашингтоне. Однако после того как посол охарактеризовал администрацию президента как «неумелую» и «некомпетентную», за ужином по поводу Дня святого Патрика Трамп сделал вид, что не знаком с ним.
«Выборочная амнезия» Трампа проявлялась также при встречах с его бывшим адвокатом Майклом Коэном, экс-директором ФБР Джеймсом Коми и бывшим советником Стивеном Бэнноном, отмечает The Washington Post.
При этом, как пишет издание, американский президент любит хвастаться знакомым, что у него отличная память на лица и «одна их самых хороших памятей всех времен».
В то же время президент США выделяет людей, которые его хвалят. Так, Трамп не раз писал в твиттере о книгах, в которых он упоминается в положительном контексте, однако люди из его администрации утверждают, что большинство из них он не читал.
Комментарии2
США , Видео , В мире , Джеймс Коми , Ким Дэррок , Майкл Коэн , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , ФБР , Газета.Ru , Washington Post , Великобритания
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