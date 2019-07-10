Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой The Washington Post, Трамп часто ведет себя подобным образом, когда встречает людей, которые его критикуют или могут выставить его в невыгодном свете.

Трамп и Дэррок встречались несколько раз в Лондоне и Вашингтоне. Однако после того как посол охарактеризовал администрацию президента как «неумелую» и «некомпетентную», за ужином по поводу Дня святого Патрика Трамп сделал вид, что не знаком с ним.

При этом, как пишет издание, американский президент любит хвастаться знакомым, что у него отличная память на лица и «одна их самых хороших памятей всех времен».

В то же время президент США выделяет людей, которые его хвалят. Так, Трамп не раз писал в твиттере о книгах, в которых он упоминается в положительном контексте, однако люди из его администрации утверждают, что большинство из них он не читал.