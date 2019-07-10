Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь

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WP сообщила про выборочную амнезию Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп сидел напротив британского посла Кима Дэррока во время традиционном ежегодном ланче в честь Дня святого Патрика на Капитолийском холме. Однако, как пишет The Washington Post, после того как посол охарактеризовал администрацию Трампа как "некомпетентную" и "неумелую", американский лидер повел себя так, как будто у него провал в памяти.
По данным издания, ланч был не единственным мероприятием, когда они виделись. Президент США и посол пересекались несколько раз в Лондоне и Вашингтоне, однако после инцидента с попавшими в СМИ оценочными суждениями Дэррока Трамп заявил, что не знает его. Как отмечает газета, Трамп часто ведет себя подобным образом, когда сталкивается с людьми, которые его критикуют или оказываются в центре внимания, которое может неблагоприятно повлиять на главу государства. В частности так же Трамп говорил о своем бывшем адвокате Майкле Коэне, экс-директоре ФБР Джеймсе Коми и своем бывшем советнике Стивене Бэнноне.
Также президент США преуменьшает роль экс-чиновников своей администрации, если они начинают его критиковать. По словам знакомых с Трампом людей, у него хорошая память на лица, а сам он хвастался, что у него "одна их самых хороших памятей всех времен". Если же люди начинают хвалить лидера, у них есть шанс превратиться в выдающихся личностей. Так, Трамп не раз писал в твиттере о книгах, которые его положительно характеризуют, в то время как его помощники утверждают, что он не читал большинство из них.
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Комментарии2
США , Видео , В мире , Джеймс Коми , Майкл Коэн , Дональд Трамп , ФБР , Washington Post
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