Трамп обозвал посла Британии «тупым парнем»

Американский президент Дональд Трамп высказался о британском после в США Киме Дэрроке после того, как в СМИ попали данные о представителях его администрации. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам главы государства, он не знает посла лично, но ему говорили, что Дэррок — "чванливый глупец".

"Чокнутый посол, которого Великобритания назначила в США, — это не тот человек, которому рады, он тупой парень", — заявил Трамп.