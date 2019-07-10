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Трамп обозвал посла Британии «тупым парнем» 

Газета.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: EPA
Американский президент Дональд Трамп высказался о британском после в США Киме Дэрроке после того, как в СМИ попали данные о представителях его администрации. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам главы государства, он не знает посла лично, но ему говорили, что Дэррок — "чванливый глупец".
"Чокнутый посол, которого Великобритания назначила в США, — это не тот человек, которому рады, он тупой парень", — заявил Трамп.
Ранее глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что правительство страны занялось расследованием конфликта президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и британского посла в США Кима Дэррока. Некоторые высокопоставленные представители министерства считают, что враждебное правительство, такое как Россия, надеется посеять раздор между США и Великобританией, является более вероятным виновником.
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США , Джереми Хант , Дональд Трамп , МИД
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