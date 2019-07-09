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У США нет защиты от межконтинентальных ракет, считает американский эксперт 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AP Photo / Czarek Sokolowski, File
У США нет защиты не только от новейшего российского сверхзвукового комплекса "Авангард", но и от межконтинентальных баллистических ракет, считает эксперт службы исследований конгресса США Эми Вулф.
"В декабре (2018 года), когда Россия испытала "Авангард"… я была дома и смотрела новости. И там были очень расстроены: "Боже мой, они испытали эту ракету, и мы не можем от нее защититься!". Но мы не можем защититься и от обычных быстролетящих баллистических ракет России или Китая", — заявила эксперт, выступая в центре Карнеги в Вашингтоне.
Она отметила, что США "имеют с этим дело путем сдерживания", что подразумевает под собой весь комплекс мер, направленных на то, чтобы вероятный противник не решился нанести удар.
"Если вы хорошо осведомлены в области ядерного сдерживания и угроз со стороны России и Китая, то тот факт, что они могут делать маневрирующие боевые блоки, не является (для вас) новым и пугающим. Но я бы отметила, что большинство людей, на которых я работаю, и большинство людей в этой стране не слишком обучены в этом вопросе, поэтому они считают российские и китайские возможности в этой области пугающими и новыми", — добавила Вулф.
Эксперт не пояснила, от каких угроз в таком случае защищает США развернутая ими система противоракетной обороны, которая предназначена для уничтожения боевых блоков баллистических ракет малого, среднего и межконтинентального радиуса действия как в космическом пространстве, так и в атмосфере на разных участках траектории.
"Авангард" наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Непредсказуемость траектории полета нового комплекса достигается за счет его способности маневрировать и обходить зоны действия ПРО, отмечали в минобороны РФ.
В конце декабря Минобороны провело испытательный пуск ракеты с комплекса "Авангард": снаряд стартовал из Оренбуржья и поразил цель на Камчатке, примерно в 6 тысячах километров. На этом программа летных испытаний "Авангарда" завершилась. В этом году первый полк должен встать на дежурство.
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США , Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , Китай
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