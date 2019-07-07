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США пообещали ввести новые санкции против Ирана 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал новые санкции и изоляцию Ирану в ответ на развитие ядерной программы.
"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана", — написал Помпео в Twitter.
"Режим Ирана, вооруженный ядерным оружием, будет представлять еще большую опасность для мира", — добавил госсекретарь.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить через 60 дней.
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США , В мире , Иран
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