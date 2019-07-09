«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом. О том, как им это удалось, — в материале РИА Новости.

Машина по сжиганию денег

Экономисты давно предупреждали: сланцевая революция лишь маскирует проблемы отрасли. Период бурного роста миновал. Сейчас о кризисе открыто говорят и сами игроки американского нефтегазового рынка.

На конференции по нефтехимической промышленности, состоявшейся в Питтсбурге в конце июня, Стив Шлотербек, бывший гендиректор EQT — крупнейшего производителя природного газа — признал, что для инвесторов в сланцевые проекты "революция" обернулась настоящей катастрофой.

За десять лет 40 крупнейших представителей отрасли потратили почти на 200 миллиардов больше, чем заработали. Тысячи скважин на сланцевых месторождениях перекачивают куда меньше нефти и газа, чем обещали инвесторам.

Компании, работавшие в убыток, постоянно пересматривали сроки выхода на прибыль. Но все сроки вышли, и инвесторы отвернулись от сланцевиков. В прошлом году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2017-м. А ведущий американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что к 2025-му сланец вообще потеряет экономический смысл: налицо "все признаки истощения".