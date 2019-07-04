«Так просил Трамп»: Пентагон объяснил появление ржавых танков в Вашингтоне

Пентагон не считает ржавчину на бронетехнике большой проблемой, заявили в ведомстве в канун празднования Дня независимости в Вашингтоне. Ранее в столицу США привезли несколько бронемашин «Брэдли» и танков «Абрамс» с облупившейся краской и следами ржавчины. В военном ведомстве заявили, что именно эти машины «попросил Белый дом», а кроме того, танки «почистили перед доставкой».

На празднование Дня независимости в Вашингтон доставили ржавеющую бронетехнику. Об этом сообщает РИА «Новости», публикуя фотографии с места демонстрации техники возле мемориала Авраама Линкольна

«Белый дом попросил именно эти машины. Их почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею», — заявили в Пентагоне в ответ на вопрос, почему для торжества была выбрана именно видавшая виды техника.

Вечером 3 июля в центре американской столицы выставили на всеобщее обозрение две бронемашины поддержки пехоты M2 Bradley с облупившейся краской и пятнами ржавчины. Стволы автоматических пушек калибра 25 мм были сняты, отметили в агентстве. Как сообщает ФАН, военные залепили скотчем дырки от пушек в башне, а оптику прикрыли картоном, который тоже замотан в скотч.

Кроме того, на экспозицию привезли два танка M1 Abrams, бронированный джип Humvee и гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, разработанную еще в середине 1950-х годов.

День независимости отмечается в Соединенных Штатах 4 июля — в этом году американцы встречают 243 годовщину со дня принятия Декларации независимости от Британской империи.

На празднике в Вашингтоне ожидается выступление президента США Дональда Трампа . По данным СМИ, лидер будет говорить о военной мощи США — в этот момент над центром столицы должны пролететь боевые самолеты, вертолеты и президентский «Борт №1». Кроме того, в воздушном параде примет участие новейший истребитель ВВС США F-35 Lightning II.

Стоит отметить, что парада военной техники в столице США не будет, но ее демонстрация обойдется американским властям примерно в $1 млн Убытки авиакомпаний, которые вынуждены перенести около 100 рейсов из-за закрытия вашингтонского аэропорта, в эту сумму не входят, сообщает телеканал CNN.

Идею парада с бронетехникой Трамп взял у своего французского коллеги — президента Эммануэля Макрона . В 2017 году американский лидер присутствовал на военном параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже.

Патриотическая акция в Вашингтоне вызывала недовольство у ряда американских граждан. В День независимости в столице США пройдет акция протеста антивоенного движения CodePink. Однако городские власти не согласовали с активистами запуск в небо огромной надувной фигуры, изображающей президента США Дональда Трампа в виде разгневанного младенца в подгузнике.

Полет «малыша Трампа» не может быть осуществлен без одобрения Федерального авиационного управления США.

Сам американский президент 2 июля пообещал, передает НСН, что в День независимости в Вашингтоне пройдет «невероятный воздушный парад и самый большой салют».

Эффективность и современность американской военной техники не раз ставилась под сомнение самим Пентагоном, пусть и в косвенной форме. Россия и Китай осваивают «четвертое измерение» в сфере вооружений, и США «совершенно беспомощны» перед гиперзвуковыми ударными системами наподобие «Авангарда», заявил экс-глава Северного командования США Говард Томпсон.

По его словам, США не могут ничего противопоставить этому оружию, а гиперзвуковые системы вроде российского «Авангарда», создавались специально для преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).

Суровая реальность, добавляет Томпсон, сводится к тому, что склад ума американских стратегов не учитывает возможностей гиперзвуковых ракет.

Гиперзвуковое оружие России и Китая способно преодолеть практически любую систему противоракетной обороны США, заявлялось ранее в докладе американской счетной палаты . «Никаких контрмер не существует», — утверждают представители ведомства. Москва и Пекин сосредоточены на разработке новых вооружений, скорость, высота и маневренность которых способны пробить большинство систем ПРО. В докладе отмечается, что гиперзвуковые технологии можно применять для модернизации ядерных ракет дальнего действия.

Российские танки Т-14 «Армата» в сравнении с американскими «Абрамсами» тоже выглядят более выигрышно: эксперты отмечают более мощное и современное вооружение, броню и боевую компоновку, а также маневренность.