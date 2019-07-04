Штурмовик ВВС США отбомбился над Флоридой

Во Флориде пилот сбросил три учебных снаряда после столкновения с птицей. Эти боеприпасы, каждый весом 11 кг, содержат небольшое количество пиротехнических веществ. Ни одна из бомб еще не найдена. В то же время, столкновение военных самолетов с птицами не редкость.

Во время учебного полета американский самолет ВВС A-10C Thunderbolt II после столкновения с птицей непреднамеренно сбросил невзрывные боеприпасы на территорию Флориды. Об этом говорится на сайте военной базы США Moody, передает РИА «Новости».

Истребитель сбросил три заряда BDU-33 весом 11 кг каждый. Эти боеприпасы имитируют бомбу M1a-82. Однако учебное оружие содержит небольшое количество пиротехнических веществ, которые могут взорваться. Поэтому при обнаружении до снарядов нельзя дотрагиваться.

По информации военных, пока ни один из трех снарядов не нашли. Инцидент, как сообщили в ведомстве, произошел недалеко от населенного пункта Суванни-Спрингс. В то же время, информации о пострадавших в результате происшествия нет.

Столкновение птиц и самолетов, в частности истребителей, не редкость. Так, в конце июня в Индии истребитель-бомбардировщик Jaguar столкнулся при взлете со стаей птиц и чуть не рухнул на землю, сообщает The Hindustan times со ссылкой на источники.

Как отметили в издании, исход мог быть трагическим, так как у воздушного судна резко отказал один из двигателей. В результате этого пилоту пришлось сбросить все боеприпасы и баки с топливом.

«Пилот сбросил свои топливные баки, включая около 10 кг тренировочных бомб, чтобы набрать высоту», — рассказал собеседник СМИ, добавив, что сброшенные предметы взорвались на земле.

Однако это не привело к значительным разрушениям.

В то же время, как передает газета, инцидент произошел над городом Амбала, что расположен на севере страны. Истребитель, по данным источника, летел в другой штат для участия в военных учениях.

«В данной ситуации пилот принял решение сбросить подвесные топливные баки и часть груза», — обратил внимание источник.

По информации издания, позднее пилоту удалось благополучно приземлиться благодаря одному рабочему двигателю. Расследованием этого ЧП занимаются индийские ВВС.

В марте этого года столкнулся с птицей еще один истребитель, принадлежащий Индии. Инцидент произошел 8 марта возле города Биканер штата Раджастхан. Пилоту истребителя МиГ-21 пришлось катапультироваться. Известно, что пострадавших не было, а полицейские оцепили район крушения для расследования случившегося. Кроме того, в ВВС пояснили, что военный самолет летел с авиабазы, выполняя обычное задание.

Между тем летом прошлого года в транспортном управлении Швеции заявили, что ежегодно в стране происходит около 400 столкновений истребителей с птицами, так что там не удивляются подобным инцидентам, передает агентство ТТ. Однако в августе там произошло особо крупное столкновение, после которого самолет достаточно сильно пострадал.

«Близкий контакт с птицами происходит довольно часто, имеется в виду, что самолет сталкивается с птицей или птица обнаруживается на посадочной полосе, но, чтобы самолет так сильно пострадал — это необычно», — сказала ТТ руководитель аналитического отдела транспортного управления Шарлотт Бильгрен.

Она имела ввиду инцидент, произошедший с шведским истребителем Jas 39 Gripen, который потерпел крушение на юге страны после столкновения с птицей, передает РИА «Новости».

«Приблизительно в 09:45 Jas 39 Gripen столкнулся с птицей близ летной флотилии F17 в провинции Блекинге», — приводит агентство ВВС Швеции.

Как добавили в ведомстве, пилот успел покинуть самолет до того, как истребитель упал в лесной зоне. Отмечается, что летчик чувствует себя хорошо и был сразу доставлен для осмотра в больницу.

Ранее, в мае этого года, газета Marine Corps Times сообщила, что американская авиация терпит значительные убытки из-за столкновения военных самолетов с птицами. По данным издания, из-за подобных инцидентов армия США тратит несколько миллионов долларов ежегодно.

Так, СМИ приводит в качестве примера случай, который произошел в начале мая, когда пилот истребителя F-35 Корпуса морской пехоты, приписанного к американской базе Ивакуни в Японии, был вынужден прервать учения из-за столкновения с птицей. Как отметил майор Эрик Фланаган, тогда сумма ущерба составила более $2 млн Между тем, обращает внимание издание, подобные инциденты не являются редкой практикой для ВВС США. Подобный случай был зафиксирован и на полигоне Холломан в штате Нью-Мексико. Тогда истребитель F-16 во время плановой посадки столкнулся с ястребом, в результате чего птица застряла в деталях самолета.

Тем не менее американская армия делает все для того, чтобы предотвратить подобные столкновения. Так, за прошлый год, сообщает издание, участились отстрелы птиц в районе полигонов и аэропортов, из-за того, что было зарегистрировано более 14,5 тыс. таких инцидентов.