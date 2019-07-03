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Мэр Вашингтона осудила предложенный Трампом план празднования Дня независимости США 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Мэр Вашингтона (округ Колумбия) Муриэль Баузер, избранная в 2014 году от Демократической партии, выразила обеспокоенность по поводу того, что Трамп планирует "прославлять военную мощь" во время празднования Дня независимости США 4 июля. Об этом в среду сообщает газета Politico.
"Меня очень беспокоит значение того, что президент смотрит на диктаторов как на пример того, как отпраздновать День независимости демонстрацией нашей военной мощи", — сказала Баузер. Мэр Вашингтона добавила, что военные парады, по ее мнению, "не отражают американские ценности".
При этом Баузер сообщила, что администрация президента хорошо проинформировала ее о планах празднования, и она поддержит деятельность федерального правительства.
Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что проведет парад в честь Дня независимости с участием самолетов, танков, будет организован салют. "У нас есть самолеты, есть пилоты, есть аэропорт под боком. Все, что нам нужно — топливо. У нас есть танки и все остальное. Салют был нам пожертвован. Прекрасно!" — написал Трамп.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Демократическая партия США , Колумбия
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