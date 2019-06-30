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Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей 

Газета.Ru + ещё 31 4 часа назад
Впервые в истории президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча американского представителя и северокорейского состоится впервые после подписания мирного соглашения США и КНДР, которое состоялось 66 лет назад.
Как отмечается, в настоящее время Трамп уже находится в пути в демилитаризованную зону. Там он встретится с Ким Чен Ыном почти сразу после встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын согласился на встречу с Трампом в демилитаризованной зоне.
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США , Азия , В мире , Конфликты , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР
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