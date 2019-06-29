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Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином «великолепной» 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: News.ru
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ВСТРЕЧА С СИ ЦЗИНЬПИНОМ БЫЛА «ВЕЛИКОЛЕПНОЙ», СТРАНЫ «ВНОВЬ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»
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США , В мире , Конфликты , Цзиньпин Си , РИА Новости
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