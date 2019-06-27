20 врагов Трампа: демократы пошли на рекорд

В США стартовали первые дебаты потенциальных кандидатов на пост президента. До самих выборов остается еще больше года, однако в американской политической культуре избирательная гонка начинается как раз в это время. По крайней мере, действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп уже заявил о своем намерении баллотироваться, а, значит, фактически он уже вступил в политическую борьбу.

В первой части демократических дебатов лучше всех себя проявили член конгресса Элизабет Уоррен, министр жилищного строительства и городского развития в правительстве Барака Обамы Джулиан Кастро, пишет The Guardian.

При этом, по оценке издания, достаточно слабо себя проявил себя молодой и амбициозный политики Бето О'Рурк, самореклама которого в последние месяцы обращала на себя пристальное внимание американской прессы.

В свое время он, к слову, написал книгу «Беги вместе с Бето». О'Рурка также называют первым в истории США «кандидатом-хакером», поскольку, как писало агентство Reuters, в подростковом возрасте он входил в хакерскую группировку.

Одной из главных тем на дебатах стали вопросы здравоохранения, он вызвал наиболее жесткую полемику. Зрительской аудитории также понравились заявления Уоррен о проблемах насилия с применением оружия. Она заявила, что его необходимо воспринимать так же, как «кризис национального здравоохранения». Как отмечают обозреватели американских СМИ, именно Уоррен было задано большинство вопросов во время дебатов.

Она известна как стойкий противник Трампа, который в свое время называл ее «Покахонтас» в честь индейской девушки и персонажа анимационного фильма. Дело в том, что Уоррен некогда заявляла, что в ее жилах течет кровь коренных американцев.

Проблема доступа к оружию и рост связанных с этим преступлений — излюбленный конек кандидатов от Демократической партии. В то же время Трампа активно поддерживает Национальная стрелковая ассоциация (NRA), выступающая за свободу продажи оружия.

О необходимости ужесточения правил оборота оружия высказались и другие участники дебатов — такие, как Кори Букер и Бето О' Рурк, которые отметили необходимость ужесточения конкретных законодательных актов.

В числе участников дебатов была и член конгресса Тулси Габбард, в свое время активно выступавшая против американской военной кампании на Ближнем Востоке и даже встречавшаяся с сирийским лидером Башаром Асадом

Противники пытались приклеить Габбард клеймо «пророссийского» кандидата за ее ранние заявления о необходимости вести диалог с Москвой.

Привлекательная женщина, которая увлекалась занятиями серфингом в родном штате Гавайи, Габбард нашла для администрации Трампа жесткие слова.

«У нас нет больше правительства для народа, у нас правят облеченные властью богачи», — заявила она.

При этом саму Габбард пытались атаковать за недостаточную поддержку ЛГБТ-сообщества. Она выросла в семье консервативных взглядов и выступала против гей-браков, однако позже изменила свою позицию. В ответ на упреки она говорила, что в рамках своей работы в конгрессе поддерживает многие инициативы в этой области.

На дебатах кандидаты поднимали вопросы ситуации вокруг Ирана, а также торговой войны с Китаем — это на сегодня главные международные темы, интересующие аудиторию демократов. Кандидатов также спрашивали и о вопросах экологии. Так, Джулиан Кастро заявил, что в случае, если он будет избран президентом, то вновь подпишет Парижское соглашение по климату. Известно, что президент США Дональд Трамп вышел из него летом 2017 года.

Это первые дебаты кандидатов, желающих участвовать в выборах президента США от Демократической партии. Чтобы получить номинацию, им придется бороться друг с другом, а также получить существенное число голосов в штатах.

Предстоящая избирательная гонка занимательна тем, что о желании участвовать в праймериз заявили более 20 кандидатов. Это рекордное количество кандидатов от одной политической партии в новейшей истории США.

Среди кандидатов — политические тяжеловесы: участник кампании 2016 года, сенатор-социалист Берни Сандерс и бывший вице-президент США Джо Байден. Именно они являются наиболее серьезными противниками для Трампа.

Согласно недавнему опросу телеканала Fox, большинство жителей США на президентских выборах 2020 года как раз поддержали бы Сандерса или Байдена, нежели Дональда Трампа. По этим данным, 44% респондентов отдали бы свои голоса за Байдена, в то время как за Трампа проголосовали бы 33%. Кроме того, согласно второму вопросу, Сандерса бы поддержали 42% опрошенных, а Трампа — 32%.

Причем в обоих вопросах около 25% американцев не смогли дать четкого ответа. В опросе приняли участие 1991 респондента. Погрешность составляет 2 процентных пункта.

Сандерс и Байден должны будут дебатировать в четверг (в ночь на 28 июня по московскому времени) в числе второй десятки кандидатов.

Несмотря на низкие рейтинги Трампа, на него играет состояние американской экономики: происходит рост зарплат, безработица находится на низком уровне. Вместе с тем появляются и поводы для тревог: в мае в США было создано только 75 тыс. рабочих мест, хотя, согласно ожиданиям, должно было быть создано более 100 тыс.